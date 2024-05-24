垃圾徵費先行先試居民斥擾民　商戶院舍指對經營成本構成壓力

環境及生態局今日(24日)向立法會提交文件，交代垃圾徵費「先行先試」計劃結果，發現「指定袋」使用率參差，不少居民認為垃圾收費擾民，且指定袋收費過高，增加經濟壓力；大部分前線清潔工稱實行垃圾收費有難度，增加工作量及時間。食肆、商戶和院舍管理層則普遍認為垃圾收費會對經營成本構成壓力。文件未有交代垃圾徵費會否在8月1日如期推行，立法會將於下周一(27日)討論相關議程。

政府於上月1日起推行垃圾徵費「先行先試」計劃，共有14個試點參與計劃。文件指出，多個試點群組，包括食肆、院舍、政府大樓，領取免費指定袋的百分比達100%，而商場及公私營住宅試點則達至約80%至90%以上。指定袋使用率方面，在14個試點當中，基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等一般都全部合規，商場的使用率大致約70%。住戶的指定袋使用率則頗為參差，公營房屋及私人住宅的使用率平均只有約20至56%不等，「三無」大廈的平均使用率只有約20%。

垃圾棄置量方面，有部分試點，包括住宅、院舍、食肆、政府大樓與試行前相比，棄置量減少約10至20%不等，而回收物種類及數量亦有所增加，例如廚餘、玻璃樽等，其他試點的垃圾棄置量及回收量則未見有明顯變化。

此外，政府在區議員的協助下，於試點收集約750名不同持份者的意見，包括居民、清潔工、物業管理和商業營運者等，結果發現不少居民反映認為垃圾收費擾民，亦有表示收費太貴，負擔很重。擔心法例生效後會增加四處亂拋垃圾的情況，尤其是在缺乏物業管理的「三無」大廈附近和舊區，會產生市容衞生的問題。

至於前線清潔工，大部分均表示因需要另外處理沒有用指定袋包妥的違規垃圾以致工作量大增以及非常辛勞，亦有表達擔心法例執行後會與居民產生糾紛甚至誤墮法網，更有個別工人表示會因此轉職。食肆、商戶和院舍管理層則普遍表示垃圾收費會對經營成本構成壓力，亦建議改善大型指定袋的設計，方便使用和包裹垃圾。