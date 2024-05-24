中港分隔單親子女成「孤兒」　協會籲政府酌情處理

社區組織協會為中港分隔單親家庭，向立法會申訴。協會指，中港分隔的單親家庭長期於政策、福利方面被漠視。家長沒有香港身份證，又未能受惠各種政策，使他們的兒童亦得不到平等機會發展。希望政府跟進單程證名額，助他們家庭團聚，又表示希望政府可以將該群體加入精準扶貧對象。

協會表示，香港現時有數千名在港出生或批准單程證居港的兒童。他們出生於中港婚姻家庭。不過，當港人一方過世或棄養，而居於內地的一方又未能領取單程證，他們變相在香港成為孤苦無依的「孤兒」。按現時制度，只能靠長年持探親證，內地家人方能來港照顧兒童，每三個月要回內地續期，因無身份證，在港不能工作。多年來，單程證政策仍未有名額予中港單親來港照顧子女，組織建議政府酌情批准，讓他們免受分隔之苦。

協會又表示，這些家庭在港子女又未滿18歳，無法申請公屋；家長又沒有香港身份證，亦未能受惠房屋政策，最終只能成為劏房租客。政府應重視中港分隔單親家庭的兒童居住權利，酌情倣效綜援，讓社工或其親友成為住屋代申請人，批准這些兒童可以申請社會房屋。