9成剖腹嬰曾1歲前生病　研究指專研配方奶粉補充益菌種建免疫力

剖腹產嬰兒若持續飲用專硏配方奶粉12個月，可提升抗病力近3倍。

香港每5個初生嬰兒，就有2個經剖腹分娩。理大今日（24日）公布一項研究發現，近90%剖腹嬰兒曾於1歲前生病，若飲用專研配方奶粉可減少生病次數，較一般配方提升近3倍「抗病力」。有兒科醫生建議父母，及早為剖腹產嬰兒補充產道同類益菌種，減少生病次數，建立長遠免疫保護。

理大針對剖腹產嬰兒的餵哺方式與健康成長需要進行長期研究，最新發現剖腹產嬰兒在出生後首兩星期內飲用剖腹產嬰兒專研配方，腸道内的益菌種類較飲用一般配方奶粉為多，如嬰兒腸道微生態失衡，便有機會影響免疫力建立，令嬰孩較易生病。

調查又發現，剖腹產嬰兒若持續飲用專硏配方奶粉12個月，可提升抗病力近3倍。數據顯示，飲用專研配方的嬰兒，在未曾患上呼吸道感染疾病、腸道疾病及敏感的比率，均較飲用一般配方奶粉高，而期内因病需服用抗生素的比率亦較低。

兒科專科嚴秀泳醫生解釋，剖腹產嬰兒的感染和生病機會較順產嬰兒高，是基於剖腹產嬰兒在出生過程中未有接觸母親產道，較少接觸產道益菌，譬如雙歧桿菌，以致腸道微生態容易出現失衡，即害菌比例較高，益菌比例較少，結果較容易感染疾病，當中較多出現敏感和呼吸道問題，例如哮喘，或其他腸道問題，包括腹瀉及便秘等。

嚴續指，母乳能為嬰兒提供最好及最適合的營養和益生菌，但若然母乳不足．父母亦可以考慮理含有產道同類益菌種及益生元的專研配方，為剖腹產嬰兒補充益菌，建立長遠免疫保護。