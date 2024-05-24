議員料政府會暫緩垃圾徵費　指毋須訂立生效日期

政府今(24日)提交垃圾徵費的「先行先試」報告，議員劉國勳指，結果反映不同持份者對計劃仍然抱持質疑，無論住宅或商戶，都覺得擾民和收費貴，要處理垃圾徵費必須增加人手，若無足夠人手則難以做好分類，況且回收配套不足。報告提到的參與率，三無大廈只有約兩成。由於不同場所的條件各異，不是所有大廈都有管理公司，不宜一刀切地統一實施。另有前線工作人員表示，如果落實垃圾徵費計劃，可能爆發清潔工的離職潮。

劉國勳表示，如果政府在8月1日推行垃圾徵費，屆時或會引起極大混亂和反彈。既然是擾民措施，政府應該重新檢討和改良，就「先行先試」所出現的問題，大部分市民甚至前線工作人員對垃圾徵費的認知度不足，回收配套不足，加上經濟不明朗會對商戶和住戶構成經濟壓力。他認為計劃不應該在8月1日推行，而是暫緩措施，檢視需改善的地方，直至時機和條件成熟，包括回收配套和市民有充足認知等，方再重新討論如執行。他說曾追問政府相關人員，對方承諾下星期一將清楚交代8月1日實施垃圾徵費計劃的去留，以及未來回收減廢的路向。

雖然報告顯示，「先行先試」的效果雖然不佳，不過劉指市民的回收意識已有所提高，希望政府繼續加強教育同埋宣傳，在社區增加回收配套，並定期立法會匯報，有關減廢回進度，之後再決定下一步採取何種策略來推行垃圾徵費計劃。他說假如計劃暫緩，政府只需廢除8月1日的生效日期，主體法例仍然保留，不必另行宣布一個新的生效日期。而事實上過去亦有法例通過後一段長時間都沒有生效，例如550章的關於土地業權條例，在2004年已獲通過，但該法例直至今日仍未生效。

另一議員狄志遠則指政府在過程中沒有做足準備功夫，無論是住戶，商戶或者其他社會人士，在兩個月的先行先試計劃發現許多困難。但他希望政府不要因遇上困難而退卻，計劃應該繼續推行，他主張以先行先試第二階段、完善回收配套和加強公眾的三條腿走路方法，在有管理能力的處所推行。政府在先行先試中發現的種種問題應積極找出解決方法，不能以困難為下台階，否則有關官員要交代，甚至下台問責。

議員陳穎欣指其所屬工會曾做過40場地區諮詢，意見指目前未有足夠條件全面推行垃圾徵費，不過政府需繼續創造條件以進一步推行環保減廢。在配套方面，不少屋苑都沒有廚餘機，然而部分具有廚餘機的屋邨或屋苑，其廚餘機的使用率竟不足一成，反映減廢回收的宣傳教育有待加強。她又提到不少大廈的物業管理公司，早前因應8月1日的垃圾徵費計劃而調升管理費。若果計劃一旦暫緩，有關管理公司須向住戶有清晰交代，物監局方面亦要做好監察。

議員林振昇、周小松指，報告顯示各持分者大多認為實行垃圾徵費有困難，特別是前線清潔工。不少清潔工友反映因處理大量違規垃圾導致工作量及工時增加，更有個別工友指會考慮因而轉職。憂慮部分住宅試點平均指定袋使用率僅20％至56％，反映社會習慣和思維普遍還未準備妥當，若倉促推行全港垃圾徵費，清潔及物管等業界恐面臨重大挑戰，故促請政府考慮再次延後推行徵費，先研究並解決「先行先試」期間出現的各種 實際操作問題，以及 把握時間加強源頭減廢的宣傳教育工作。