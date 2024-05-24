取消他人器官捐贈登記　男設計師判囚4個月

男設計師涉嫌盜用他人資料，於器官捐贈登記系統上作不實申請，因而被控兩項刑事損壞罪。該設計師否認全部控罪，經審訊後被裁定罪成，今（24日）於東區裁判法院被崔美霞裁判官判監4個月。崔官指被告是利用他人資料及虛假資料取消器官捐贈登記，嚴重損害公眾利益，影響等候器官捐贈的病人。崔官又指涉案系統不能因被告的好奇及沒有根據的測試而受到破壞，案情屬非常嚴重，被告更是兩度犯案，故最終決定判監。

被告霍英圻(48歲，設計師)，被控兩項刑事損壞罪。控罪指，被告兩度於或約於2023年5月23日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港特區衛生署的財產，即誤用一台中央器官捐贈登記名冊系統的電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。辯方求情指沒有案底的被告一直樂於助人，他亦沒有預謀，只是在好奇心驅使下犯案，並非針對政府。其求情信亦指被告當時患上新冠肺炎且因失眠及感沉悶而犯案。辯方又指事件影響輕微，被告重犯機會不高，望可判處較短監禁刑期或緩刑。惟裁判官指對於已48歲且有社會經驗人士因出於好奇感難以理解。

據控辯雙方承認事實指，被告於案發當日凌晨，分別輸入林立基及曾子晴的個人資料取消器官捐贈登記，其中曾為被告的朋友，被告及後亦輸入兩名已過世人士的身份證號碼。被告於同年6月5日被捕後在警誡下承認：「我一時好奇先用其他人資料取消器官捐贈」；被告自辯稱， 案發當日想起有器官捐贈的新聞報道，想從不同角度了解器官捐贈相關資訊的運作，遂進入取消器官捐贈登記網站，輸入其已故友人的資料。他「白撞」輸入兩個身份，但未能進入下一步，故曾一度離開系統，但最後仍成功完成取消捐贈申請。

案件編號：ESCC 2201/2023