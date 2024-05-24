涉助香港情報機構　兩被告保釋期屆滿今應訊

3名男子上周一（13日）在英國被控涉嫌協助香港情報機構及進行外國干預，觸犯英國《國家安全法》，包括香港駐倫敦經貿辦行政經理Chung Biu Yuen（袁松彪）及Chi Leung Wai（衞志樑）。他們的保釋期周五（24日）屆滿，早上抵達倫敦中央刑事法院應訊。中國外交部發言人汪文斌批評，英方對在英中國公民進行任意抓捕和起訴，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

除了袁松彪及衞志樑，同案另一名英籍男被告特里克特（Matthew Trickett）周日（19日）被發現倒斃梅登黑德一個公園。踏入周五早上，袁松彪頭戴口罩，現身中央刑事法院。

根據法庭早前文件顯示，一眾被告犯罪活動涉及在英國進行敵對活動來協助境外情報機構，其中袁松彪作為香港駐倫敦經貿辦行政經理，似乎有代表外國情報機構收集情報的職權，他委託同案被告衞志樑及特里克特進行特定敵對活動，包括搜集情報、敵對監視、欺騙行為，以及強行進入目標對象的英國住址，主要目標相信是居英港人。

起訴書另指，袁松彪在英國敵對國家活動中發揮不可或缺的作用。袁松彪和衞志樑的手機通訊紀錄顯示，袁松彪代表香港駐倫敦經貿辦與衞志樑存在一定任務關係，對話曾提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼。特里克特則是任務的主要貢獻者，他的手機有多份監視任務紀錄。各被告的財務紀錄亦顯示，由衞志樑開設的「D5 Security」保安公司曾於去年6月5日至今年1月31日期間，收取3筆來自香港駐倫敦經貿辦銀行帳戶的款項，合共9.55萬英鎊（約93.2萬港元）。D5 Security收到款項後，幾乎立即再轉帳給多人，包括特里克特名下保安公司「MTR Consultancy」。

在北京，汪文斌批評英方近期不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意對中國進行污名化。他指英方的虛假指控和惡劣行徑是對法治精神的褻瀆，是以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重侵犯在英中國公民的合法權益，嚴重損害中英關係，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，也嚴重損害英國自身形象。

汪文斌續稱，中方強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職，又指中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。