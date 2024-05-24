天水圍電動單車載4人如「疊羅漢」　網民戲稱特技表演

今日(24日)社交網流傳一條短片，片中一名女子駕駛懷疑電動單車，接載3名小朋友如「疊羅漢」於天水圍馬路穿插。電動單車不單超載，4人更沒有戴上頭盔等安全設備，不幸發生意外後果堪輿，有網民戲稱是「特技表演」。

短片長19秒，可見中一名穿黑色短裙、白色波鞋及黑色襪的女子，騎着一輛載有3名小朋友的電動單車，於天瑞路近天華邨對開行駛。1名小朋友坐車尾，2人坐於車頭，車上亦掛滿一袋二袋物件。當時行車燈號是綠色，不斷有車輛駛過行人輔助線，但女子似乎非常心急，在車輛慢慢駛過時，她已駕駛電動單車駛出馬路，並強行闖過道路。其後，行車燈號轉為綠色，女子即駕駛電動單車一衝而過，影片到此結束。

影片惹來網民熱議，有人指女子已觸犯「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」等罪。有人戲稱「特技表演」、「害死人，以為大陸咁揸」及「睇馬戲團表演」等。另有人直斥，「呢d老母真係白X癡，有咩事上黎喊都喊唔番」。