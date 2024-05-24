調查指10%大專生曾借貸投資　當局以青年宿舍作試點推理財計劃

投資者及理財教育委員會與民政及青年事務局合作，推出「青年理財教育計劃」，以青年宿舍作為試點，協助青年人建立有效的財務管理計劃。有民間智庫去年調查本港逾千名大專學生的理財手法，發現近60%受訪大專生稱，從社交平台接收資訊便「入場」投資，近10%受訪學生更曾借貸購買投資產品。

當局表示，將於未來數月，透過「青年理財教育計劃」推出一系列網上資源和活動，包括理財故事分享會和互動學習活動等，協助青年制定理財計劃和財務目標，建立管理個人財務和投資的良好習慣。

當局指，計劃以「青年宿舍計劃」下的5間青年宿舍作為試點，為期1年，涵蓋「財務策劃」、「投資基本法」和「信貸」3大課題，包括投資風險、機遇與規劃、財務管理及基本信貸概念等內容，將邀請嘉賓講者以有趣和互動的方式，與青年分享理財經驗及故事，並提供定期電子通訊及互動學習活動等，協助青年掌握最新投資者及理財教育資訊和工具。當局期望青年善用理財教育資源，在青年宿舍住宿期間積極提升個人理財知識、態度及能力，為個人財務及人生規劃作好準備，並將視乎計劃評估，考慮日後推出類似計劃。