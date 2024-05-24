今年首季吸毒人數1666人　逾半毒青最常食大麻

禁毒常務委員會報告顯示，今年首季被呈報的整體吸毒人數為1,666人，較去年同期的1,863人輕微下跌，今年首季21歲以下青少年被呈報吸毒人數為259人，首季涉及毒品罪行的被捕人數共767人，其中62人為21歲以下青少年。最常吸食的毒品為海洛英、可卡因和大麻。

根據檔案室數字顯示，吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為今年首季最常被吸食的三類毒品；而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和氯胺酮。而​根據執法部門的統計數字，今年首季審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高近90%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達5年以上，最長的刑期更接近22年。

大麻是今年首季被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔該群組數目超過一半（51%）。禁常會主席李國棟表示，部分青少年以吸食大麻為時尚，俗語所謂「Chill」的生活方式，甚至認為大麻合法化是世界潮流，忽視了吸食大麻有損健康的醫學事實。

此外，近期涉及入境旅客的販毒案件亦增加。李指出，暑假將至，當局將重點打擊暑假前夕及期間的販毒活動；並提醒大麻二酚（CBD）已被列為毒品，市民暑假外遊期間應仔細留意產品標籤，切勿冒險使用大麻及CBD產品或帶回香港，以免誤墮法網。販運毒品屬嚴重罪行，在香港一經定罪最高刑罰可被判終身監禁及罰款500萬港元；在其他地方，甚至可被判死刑。