疫後百日咳恐復燃　今年已錄28宗個案　當局籲警惕

百日咳今年有復燃之勢，內地首3個月錄得近6萬宗個案，在本港，截至昨日（23日）已錄得28宗個案，其中6宗屬外地輸入，嬰幼兒個案佔整體個案的68%。衞生防護中心今日（24日）向醫生發信，呼籲提高警覺，並建議適齡兒童接種百日咳疫苗，孕婦亦應於適當時段接種，為胎兒提供防護。

中心指，百日咳每3至5年會有復發潮，新冠疫情後全球個案增加，今年首3個月歐洲已錄得超過32,000宗個案，內地更錄得59,458宗個案、13人死亡，超越疫前數字，而菲律賓截至本月11日則錄得2,521宗個案，當中96人死亡。至於本港，截至昨日錄得28宗個案，嬰幼兒佔19宗，當中3宗是6個月以下嬰兒，尚未完成接種3劑百日咳疫苗。

中心提醒醫生，若病人持續劇烈咳嗽、喘鳴或咳嗽後嘔吐至少2周而無明顯原因，應安排百日咳檢測，並採取適當感染控制措施。中心亦建議適齡兒童接種百日咳疫苗，孕婦亦應於懷孕26至34周接種1劑疫苗，以懷孕35周前接種為佳，確保將抗體藉由母體傳給胎兒；未完成接種的孕婦和幼兒，則不宜到訪百日咳爆發的地區。