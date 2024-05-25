龍年效應失靈　首3月僅8552新生嬰　兩萬獎勵金難谷B

本港生育率近乎全球最低，2022年及2023年連續兩年的新生嬰兒低至只有3.3萬人，港府去年10月推出2萬港元「新生嬰兒獎勵金計劃」，又向新生嬰兒家庭提供公屋優先配屋計劃等優惠催谷生育。8個月過去，東網比較去年及今年首三個月的生育情況，即使有龍年效應的刺激，今年首三月的新生嬰兒亦只有8552人，較去年僅微升3.1%。而港府則已向1.5萬名獎勵金申請人放款，並有約1,100個公屋申請經計劃獲縮減一年輪候時間。香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝認為，獎勵金對整體生育率「不是太有效」。

翻查今年首三個月出生嬰兒數目，總人數雖較去年微增，但按月亦有跌勢，1月尚有3,076名嬰兒誕生，到三月已跌至只有2,795名嬰兒誕生。

香港生育率低，從家計會訪問逾1,200名18至27歲青年對生育的態度亦可見一斑，調查問及592名女性及613名男性的生育意，結果顯示，20%男性受訪者表明無意生育，比2016年的同一調查高出約1成；19.3%女性受訪者亦表明無意生育，同樣較2016年多約5個百分點。不想生育的原因包括不想要承擔教育責任、享受單身生活樂趣以及經濟能力不足等。

調查亦發現，平均理想結婚年齡進一步推遲至女性29.2歲及男性31.1歲。而受訪者平均理想子女數目，下跌至女性1個及男性0.9個。

家計會與香港大學社會工作及社會行政學系昨天（24日）舉辦「育與不欲：再思計劃生育」生育論壇，政府官員在活動中亦交代了部分措施的進度，截至昨日，當局就2萬港元獎勵金計劃已收到約1.6萬份申請，並已向其中約1.5萬名申請人發放獎勵金；至於公屋「家有初生優先配屋計劃」，截至本月20日，約1,100個公屋申請經計劃獲縮減一年輪候時間。官員形容，派2萬元獎勵金「話多唔多話少唔少」，但已屬突破性措施，因其只屬「利是」性質，望社會掀起是否要生育的討論。

葉兆輝則表示，香港年輕人不願意生意，與多種問題有關，如要營造家庭友善生活環境，要處理年輕人上流，以及要解決房屋和工作時間長等問題，希望改變社會育兒環境及氛圍，「態度好重要，貴有貴養，平有平養」。

對於派2萬港元谷生育政策成效如何，他就稱因為過去每年平均至少有三萬名新生嬰兒誕生，所以2萬港元新生嬰兒獎勵金相對不是太有效，但同意獎勵金是對新生嬰兒的一份心意及利是。