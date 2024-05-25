東方日報A1：8‧1垃圾徵費　凍過水

政府在14個試點推行的垃圾徵費「先行先試」計劃昨日結束，環境及生態局下周一（27日）會向立法會交代試行結果，並就垃圾徵費是否8月啟動表態。不過，當局提交立法會的「先行先試」結果報告卻顯示，試行反應可謂劣評如潮，無論居民住戶、商戶、管理公司或清潔工，試行反應都問題多多，住戶斥混亂難分類，回收配套又未完善、清潔工為「執手尾」而壓力沉重，疲累不堪，管理公司及商戶更斥現在經濟不景，落實指定袋收費措施太擾民，有清潔工更明言，一旦落實垃圾徵費便不做清潔工。多名議員昨日回應試行報告，認為政府若如期在8月1日推行垃圾徵費，憂慮會引起極大混亂，促政府暫緩實施。有工會在地區舉行40場諮詢會，亦認為目前未有足夠條件全面推行垃圾徵費。

政府上月1日起在14個試點推行「先行先試」計劃，政府在區議員的協助下，於試點收集約750名不同持份者的意見，包括居民、清潔工、物業管理和商業營運者等，並將發現羅列在報告內。當局指，發現不少居民反映認為垃圾徵費擾民，亦有表示徵費太貴，負擔很重。有居民擔心法例生效後會增加四處亂拋垃圾的情況，尤其是在缺乏物業管理的「三無」大廈附近和舊區，會產生市容衞生的問題，建議政府加強回收配套，包括大型垃圾收集站、廚餘回收桶等。

至於前線清潔工，大部分均表示因需要另外處理沒有用指定袋包妥的違規垃圾，以致工作量大增，非常辛勞，亦有表達擔心法例執行後會與居民產生糾紛，甚至誤墮法網，更有個別工人表示會因此轉職。食肆、商戶和院舍管理層則普遍表示，垃圾徵費會對經營成本構成壓力，亦建議改善大型指定袋的設計，方便使用和包裹垃圾。

一個半月的試行又顯示，多個試點群組包括食肆、院舍、政府大樓，領取免費指定袋的百分比達100%，而商場及公私營住宅試點則達致約80%至90%以上。指定袋使用率方面，在14個試點當中，基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等一般都全部合規，商場的使用率大致約70%。不過，公營房屋及私人住宅的住戶使用指定袋比率則平均只有約20%至56%不等，「三無」大廈的平均使用率只有約20%。

垃圾棄置量方面，有部分試點，包括住宅、院舍、食肆、政府大樓與試行前相比，棄置量減少約10%至20%不等，而回收物種類及數量亦有所增加，例如廚餘、玻璃樽等，其他試點的垃圾棄置量及回收量則未見有明顯變化。

議員劉國勳指出，報告的結果反映不同持份者對計劃仍持質疑，認為政府應就「先行先試」所出現的問題，重新檢討和改良，直至時機和條件成熟，包括回收配套和市民有充足認知等，方再重新討論和執行；如果政府在8月1日推行垃圾徵費，屆時或會引起極大混亂和反彈。他續指，假如計劃暫緩，政府只需廢除8月1日的生效日期，主體法例仍然保留，不必另行宣布一個新的生效日期。他透露，曾追問政府相關人員，對方承諾下周一將清楚交代8月1日實施垃圾徵費計劃的去留，以及未來回收減廢的路向。

議員陳穎欣表示，其所屬工會曾做過40場地區諮詢，意見指目前未有足夠條件全面推行垃圾徵費，不過政府需繼續創造條件，以進一步推行環保減廢。在配套方面，不少屋苑都沒有廚餘機，而部分具有廚餘機的屋邨或屋苑，其廚餘機的使用率竟不足10%，反映減廢回收的宣傳教育有待加強。她又提到，不少大廈的物業管理公司，早前因應8月1日的垃圾徵費計劃而調升管理費，若計劃一旦暫緩，有關管理公司須向住戶有清晰交代，物業管理業監管局方面亦要做好監察。

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