急推全年210盛事谷經濟　文體旅局：不能單看旅客人數評估效益

港府力推盛事谷經濟，令全年舉行的盛事增至逾210項，料能吸引約170萬名旅客，帶來約72億元消費額，以及約43億元的經濟增加價值。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早(25日)在電台節目表示，舉辦不同盛事，如會議、展覽等商務活動，與煙花匯演等節慶活動，吸引不同的客群，帶動的經濟效益亦有所不同。若只舉辦某類型的盛事，不太配合香港開放、多元的定位。

當局提早公布盛事名單，希望旅遊、餐飲及酒店業等提早準備，如推出聯乘優惠吸客，旅客亦可預早安排行程。楊認為，盛事帶動到人流，本地旅遊、餐飲業做生意機會增加，至於訪港旅客是否消費，他指視乎業界能否適度轉變，若缺乏變化，旅客可能對此興趣不大，呼籲業界多思考如何提升產品、服務，以吸引旅客消費。楊又提到，他又以五一黃金周為例，指當時有80萬旅客人次，額外消費額達20億港元。

政府正估算盛事項目的效益，並要求申領政府資助的機構，分析參與人數、旅客的平均消費額等，需花很多人力物力去調查及計算。不過，楊重申不能單看參與的旅客人數去評估盛事經濟的效益，同時要顧及背後的政策目標等。他又以舉辦體育盛事為舉例，指當局要考慮如何帶動社會的體育氣氛，並讓本地精英運動員有更多參賽機會；商業會議參與人數就可能不及娛樂盛事，但可促成生意，提升本港在金融、創新科技或醫療等方面的地位。