多啦A夢再「襲港」　快閃展打頭陣　無人機今晚快樂比天高

陪伴不少人成長的多啦A夢今夏再度「襲港」。今早(25日)於西營盤中山紀念公園就有快閃活動「打頭陣」，展覽出各類型多啦A夢公仔、雕塑，包括12米高的充氣多啦A夢、60個不同服飾打扮的一比一雕塑。快閃活動到中午12時就會結束，正式展覽將會於7月13至8月4日於尖沙咀海濱舉行，分免費和收費展區，門票150港元。另外，主辦方表示，今午會於全港5個地方派發多啦A夢氣球。

主辦機構透露，正式展覽中，12米多啦A夢充氣雕塑會設於免費區，粉絲們可以入場打卡；亦有由日本製作的短篇動畫，讓角色「胖虎」來香港「開演唱會」，有關動畫則會於收費區播放。主辦機構創辦人林樹鑫表示，在2012年，公司在香港舉辦了「多啦A夢展覽」，反應相當熱烈；事隔12年，社長機緣巧合之下見到當年的建議書，故再度來港。多啦A夢作者藤子．F．不二雄的女兒、Fujiko Pro社長勝又日子就表示，今次活動的規模和內容前所未見，她自己亦非常期待

壓軸的多啦A夢無人機匯演將於今晚7時30分於維港上空表演，時長約15至20分鐘。屆會將有約1,000架無人機排列出多啦A夢的不同角色和「法寶」。林樹鑫指，今晚無人機匯演會由本地配音員原聲演岀，亦會展岀全新圖案；不過觀眾亦要留意網站內有關惡劣天氣下的安排。