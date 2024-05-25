內地學團限晚上十點半返酒店　有教師稱宵禁時間過早

早前本港的「新入職教師內地學習團」前往武漢學習時，一名男性教師被證實未能隨團返回，疑似在按摩場所被當地執法部門帶走。根據教育局向團員發放的「學員備忘」，新增要求團員「須於晚上10時30分或之前返回下榻的酒店」。有隨團教師稱，教育局有提醒不要前往酒吧。教育局對此表示，希望團員早休息，第二天還要學習。

一份用於本周武漢學習團的「學員備忘」顯示，當中新增要求團員在晚上10時30分或之前返回下榻酒店，在學習團期間需聽指示跟大隊，不擅自離隊，不單獨行動。以往教育局舉辦的學習團則不會設宵禁措施。備忘還提醒，教育局會嚴肅跟進教師違法或失德行為，「學員須為個人行為承擔法律責任」。

本港教師未能隨團回港事件發生後，本周三(22日)又有學習團出發，目的地同樣為武漢。有隨團教師透露，教育局在上個月舉辦簡報會時未限制夜晚返回酒店時間，事後才在「學員備忘」中新增要求。該隨團教師還表示，團員在考察期間有分組，每組有一名組長，負責每日確認組員是否已返回酒店。其還表示，教育局曾提醒全團，不要前往酒吧等地。不過，該教師也認為，教育局設置的宵禁時間過早，令團員飯後沒時間遊覽城市，建議將時間設置在午夜12時。

教育局表示，學習團每日約下午5時完成當天活動，團員在之後時間可自由活動及用膳，建議在課後避免單獨外出。對於宵禁要求，局方表示，是希望團員能早點休息，為第二日的學習做好準備。