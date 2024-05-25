新指引要求助樹木健康生長　應對老化及塌樹事件

過去11年，本港種植了約500萬棵樹及數千萬棵其他植物。但隨着城市發展，樹木也帶來了不少問題。過去十年就發生了不少塌樹事件，當中更有奪命事件的出現，令人痛惜。為應對樹木老化，有專家指出，政府早在20多年前就有開設辦事處處理有關工作，推出了不少有關指引，近期政府更新了相關指引，以應對樹木老化。

香港園境師學會認可樹藝師審核小組主席馬國偉表示，香港自港英時期就開始大規模植林，直至今日，香港的綠地面積超過60%。近年也不斷繼續種植，不僅為香港帶來了美麗環境更可以改善微氣候。但隨着城市發展，樹木問題也日漸浮現，樹木倒塌事件日益頻繁，主要是因為城市的建設導致樹木的生長受到諸多限制，而且近年極端天氣愈來愈多，更增加了樹木倒塌機會。另外，病蟲害亦是造成樹木倒塌的元兇之一。

他指，發展局早在2009年就開設了由一位園境師領導的樹木管理辦事處，統籌各部門的相關工作，為樹木管理制定政策及合適指引，包括《樹木風險評估及管理安排指引》、《樹木管理手冊》等。近年它亦致力推行「城市林務」概念及「植樹有方，因地制宜」原則，及推出《街道選樹指南》等指引。在人力方面，樹木辦在2020年設立「樹木管理人員註冊制度」，希望提升前線從業員的水平。自2020年起，政府撥出2億港元設立「城市林務發展基金」資助報讀課程，鼓勵新血液加入。

馬國偉續稱，近年發生塌樹事件後，當局都有檢討政策和調整樹木管理工作。近期發展局也有就指引進行更新，要求部門在設計街道時，需預留更充裕及完整的土壤空間，讓樹木得以更健康生長。而政府、環境專家、建築業界及公眾亦普遍認同，都市林木作在調節微氣候上的功能。