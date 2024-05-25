最低工資新方程式　行會成員指比例「好奀」　僱員無法分享成果

政府將法定最低工資改為「一年一檢」，並引入方程式計算。身兼工會領袖的行會成員吳秋北今日(25日)於電視節目表示，最低工資起點低，又經常被「拉倒」，新機制以「可加不減」方程式計算，讓最低工資進展，不再原地踏步。新方程式引入通脹及經濟增長因素作計算，吳就認為立意是好，起碼工資增幅不會低於通脹，讓僱員可分享經濟發展成果；惟勞工只能分享20%經濟濟長成果，認為比例「好奀」，無法反映所謂「分享發展成果」的用意。

吳指出，最低工資最為人詬病之處是起點過低，由最初28港元，加至現時40港元，均無法確保生活最基本要求。他希望政府在此方面考慮，否則將會令工資中位數和最低工資差距只會愈拉愈闊。他續指，兩者差距現時達2至3倍，最低工資一直下跌，保護人數亦愈來愈少，現時僅保護約1.7萬人。

至於最低工資與工資中位數掛鈎，吳秋北就認為會是好事，但由於工種問題，或會惹起爭議；不過他表示，如果兩者有一定程度掛鈎，則可以防止兩者差距擴大。政府表示新引入的方程式每5至10年作檢討，吳就認為隔太久作檢討可能會滯後，若問題在5年內出現，相信政府無法不正視。

而標準工時經多年爭取卻仍未落實，吳秋北稱會繼續爭取；指打工仔加班、加點「無補水」情況甚為普遍，造成健康及不公平問題；又指「以前銀行都有加班補水，依家無咗喇」，「不斷逼你(僱員)加班」，情況相當不理想。他又指出，因疫情等原因，令工作模式改變，居家工作增多亦令工時計算上出現不少爭議，未來會研究如何處理相關問題。他又表示過去政府曾成立標準工時委員會，惟最終不了了之，令他深感可惜；又指當時若可依研究基礎繼續進行工作，相信現時情況會有所改善，現時只能「從頭嚟過」。吳秋北相信，今屆政府施政綱領亦未提及標準工時立法，指如政府願意接受，一定會受歡迎。

對於早前於立會法討論的「勞動模範評選機制」，吳秋北表示，社會如果單以金錢、利益作衡量，無法反映出「打工仔」對經濟、社會的貢獻。他認為社會必須有表彰制度，肯定打工仔的貢獻，讓他們有奔頭，並幫助他們爭取更好待遇。