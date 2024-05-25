路政署美化小區街景　冀市民遊客欣賞打卡

運輸及物流局局長林世雄今日(25日)在網誌表示，中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍，均是路政署去年初選定進行小區街景美化工作的高行人流量地點，署方配合相關地區的特色，美化路磚、路燈燈柱、升降機，以及有蓋行人道和行人天橋的天花、牆身和柱墩，希望市民或訪港旅客可以留意相關美化工程，一同體驗「香港無處不旅遊」。

林世雄表示，中環港外線碼頭接駁南丫島、長洲和坪洲的4、5、6號碼頭均有全新設計。其中4號碼頭以淺藍色為主調，讓乘客感受到南丫島漁民文化的「島嶼氛圍」；5號碼頭的「喜悅慶典」，以長洲名物「平安包」與奧運金牌李麗珊的風帆作為設計元素；6號碼頭則以牛皮廠和齒輪等圖案裝飾，帶領遊人感受坪洲「秘密花園」的夢幻氣氛。

至於連接大圍港鐵站的村南道行人路、有蓋行人通道、行人天橋、相關升降機及路燈燈柱等，署方以「城市河道」為主題，透過貼圖或繪畫的方式，展現新界東部與吐露港相連河道沿岸常見的鷺鳥生態環境。大圍港鐵站的另一邊則以「躍動郊野」為主題，在美田路/車公廟路行人天橋的通道及橋身，展現香港郊野的多種野生動物圖案，包括果子狸、豹貓等。

荃灣路德圍則以「荃灣圍村」為主題，將荃灣圍村的歷史文化及建築特色，以貼圖呈現在附近的路燈燈柱及花槽，路燈燈柱貼圖以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作設計，花槽貼圖則模仿於圍村庭院回望屋內的景象。林世雄希望，無論市民或訪港旅客，均可留意相關美化工程，放慢腳步或打個卡，一同體驗「香港無處不旅遊」。