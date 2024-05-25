華員會建議公務員低層加薪5.47%　中高層劃一加4.32%

華員會強調勒緊公務員薪酬非上策，對政府及社會整體並沒有好處。

公務員薪酬趨勢調查初步結果在上周出爐，低層公務員薪酬調整淨指標為5.47%，中層4.32%，高層4.01%。公務員工會之一的華員會以考慮到薪酬趨勢調查淨指標、通脹、公務員士氣、整體經濟、政府財政等多項情況為由，建議2024至2025年度低層公務員加薪5.47%，中層、高層劃一加薪4.32%，又強調勒緊公務員薪酬調整的褲頭並非上策，對公務員隊伍、政府及社會整體並沒有好處。

華員會表示，公務員崗位有近2萬個空缺，缺額超過一成，無形中為政府節省不少薪酬開支。他們認為，公務員「加辛」之外亦要合理「加薪」，而且公務員薪酬調整是滯後於私營機構。華員會強調，過去4年公務員薪酬調整幅度未能追上累積通脹，勒緊公務員薪酬調整的「褲頭」並非上策，合理加薪有助提振士氣，亦對挽留及招聘人才有正面作用。

在協助政府節省開支方面，華員會認為財案決定各部門節省開支1%，不同級別的公務員協力減省開支，以達減少1%為目標，公務員正從這方面協助減低開支及財赤，又重申明白政府財赤需要兩三年才能達至收支平衡，但強調勞動人口短缺之下，壓低加薪幅度不利政府挽留及競爭人才。

至於其他公務員工會，如政府人員協會則要求是次公務員劃一加薪不低於5%以提升員工士氣。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭早前亦表示希望政府可按淨指標加足薪酬。