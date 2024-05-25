港府有意展出《九龍城寨之圍城》布景　考慮入場費及展場等

近期港產電影《九龍城寨之圍城》成為城中熱話。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（25日）表示，電影《九龍城寨之圍城》在本港、內地以至海外都受歡迎，故有意與劇組商討將重置廠景作為旅遊景點，惟仍有不少難度，因為部分布景已丟掉，又要考慮是否收入場費、展出地點要方便到達等。他又稱當局做了許多工作支持香港電影，未必涉及電影票房「收唔收得」才會推廣。

楊潤雄指出，《九龍城寨之圍城》上周更到了康城影展，獲邀做午夜劇場，而在康城舉辦座談會期間，電影演員及導演與當地觀眾交流，感受到觀眾十分欣賞該電影，認為拍出港式味道、歷史及武打等元素，亦有多人對電影如何布景感興趣，建議將布景化為旅遊景點。

對於電影是否需要受歡迎才會獲政府推廣，將來有否策略宣傳香港電影，楊潤雄則指當局一直做了許多工作支持香港電影，包括協助新進導演及進入內地市場。楊亦坦言，今次的確是因為該部電影大受歡迎，加上有很多聲音建議將廠景變為旅遊景點，故開始嘗試研究，但未必涉及電影票房「收唔收得」的問題。

楊又表示，要重置該電影的布景有難度，因部分材料或已棄置，搭景和參觀是兩回事，需要尋覓展出場地，包括地點需交通便利和有足夠空間，現時或會考慮加入科技、擴增實境（AR）元素等去做。至於展覽會否收費，他稱過去teamLab發光蛋曾有人建議收費，「係政府做定私人做？邊個管理？收唔收錢？收幾錢？有一系列要解決嘅問題，但唔係不能解決，需要啲時間。」