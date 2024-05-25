多啦A夢無人機表演15分鐘　近半屬贊助商標誌　市民失望早退

「多啦A夢」今日熱爆香江，不少市民今晚更搖身一變「大細路」，在維港海濱翹首以盼無人機匯演，晚上７時多現場已人山人海。不過，今晚的表演未如預期，全長15分鐘的無人機表演，有近半為贊助商標誌，不少原本興奮的圍觀者對安排大感失望，不待「賣廣告」環節完畢已早退。

不少市民和旅客今日提前到尖沙咀星光大道等候觀賞，有市民手持大會派發的多啦A夢氣球，有人頭戴「竹蜻蜓」，亦有小朋友身穿多啦A夢上衣到場；不少市民更帶專業相機和腳架準備拍攝，現場氣氛雀躍。表演於晚上7時26分開始，約1,000架無人機於尖沙咀升空，由「多啦A夢」配音員宣布表演開始，引來現場觀眾拍張歡呼。多啦A夢從隨意門中走出，說道「我返嚟喇」、「有冇掛住我呀」，其後一眾主色頭像，及專為今次活動而設的法寶「100%朋友召喚鈴」亦有出現。最後巨型立體多啦A夢現身，於維港上空旅轉。

整個表演中，多啦A夢和一眾角色只佔大概8分鐘，其餘時間為無人機拼出贊助商標誌，以及7月舉行的多啦A夢巡迴特展之購票網站二維碼。不少市民對此表現失望，更有人見到廣告後轉身離開；亦有市民未能成功掃描二維碼。表演最後於7時41分結束。

活動主辦機構創辦人林樹鑫早前表示，公司12年前在香港舉辦過「多啦A夢誕生前100年祭」，又提到本港辦展覽活動最大挑戰為租金及成本，而且今次展覽未有申請文化藝術盛事基金，要另尋商業合作及贊助，惟政府不同部門亦有支持及協調。