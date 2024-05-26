負面評論不絕　政府指外訪助澄清及釋除誤解

香港經濟復甦緩慢，近期亦出現不少外國對港的負面評論。有財金官員指在外訪的行程中，通過與當地政商界領袖當面提問和深入交流，可讓他們獲得關於香港更全面的資訊，直接了解香港在新階段的新發展，亦可以澄清一些誤傳、釋除誤解。

正在法國訪問的財金官員在網誌中指出，新舊法國朋友都對香港的最新發展和大灣區的機遇深感興趣，並認同在複雜的地緣政治格局下，香港只要繼續發揮好上述優勢、抓準定位，仍然機遇處處，也有法國朋友說在疫後曾經訪港，感覺香港在新階段下，跟疫情以前相比毫不遜色。

該官員指貿發局在歐洲最大型科技初創展覽VivaTech首次設立了展區，有14家具潛力的香港初創企業參展；明年香港會擴大參與VivaTech的規模，同時邀請主辦方積極考慮來港舉辦相關的初創展覽和活動。

明天將轉往美國三藩市，該官員和政府代表團，與粵、澳代表團一起出席「中美灣區對話」及「中美地方氣候行動高級別活動」，目標是促進中美在地方層面應對氣候變化的交流和合作。該官員表示，儘管當前地緣政治錯綜複雜，但應對氣候變化是全世界的共同責任，各國須建立更穩固的合作基礎和更暢通的溝通渠道，才能讓全球邁向零碳有更大成功機會。

該官員又提及到訪巴黎夏約宮國家劇院，與劇院院長會面交流，指與外地合作舉辦創科和文化活動，一方面促進兩地間更深入的交流和連結，也將豐富本港盛事的國際內涵，吸引更多旅客、提振市面氣氛，為經濟注入更大動能。