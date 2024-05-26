消息指不如期8.1推垃圾徵費　亦不訂具體實施日期

垃圾徵費原定推遲至8月1日實施，但日前完結的「先行先試」計劃劣評如潮。政府明日(27日)將公布垃圾收費的路向。有消息指政府將不會如期在8月1日推行計劃，亦不會定下具體實施日期。消息又指當局將繼續向公屋免費派發指定垃圾袋半年，讓市民適應使用指定袋；並會有條件向私樓派指定袋。

實際上，不少民意調查的結果，反對推行垃圾徵費計劃的比率高，亦不滿政府配套設施不足。

立法會環境事務委員會主席劉國勳指政府可以保留垃圾收費的主體法例，廢除實施日期的附屬法例，待經濟好轉、社區回收配套設施等到位，才考慮推行。

劉指政府原本已計劃向公屋戶免費派發指定袋，既然有配備指定袋，不如繼續免費派給公屋戶，作宣傳教育。他認為私樓和商店可以在簽署推動回收減廢的約章下，免費索取指定袋。他又期望政府做更多宣傳教育，改善問題。

另一議員田北辰認為政府應如期8月1日起推行垃圾收費，全港免費派指定袋1年，規定市民必須使用，但同時設有一年寬限期，期間當局不檢控，如發現有人無用指定袋包好垃圾，就會獲發通知書，寬限期過後，當局會加強檢查獲發較多通知書的人。

他指仍有很多市民以為垃圾收費只會增加負擔，但不知道只要做好分類回收，就可以不用繳費，批評政府的宣傳策略明顯不足。他希望政府可用1年時間，做好宣傳教育，並令不同配套設施更到位。