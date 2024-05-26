公僕空缺2萬個　政府明訪內地大學開招聘講座

公務員持續流失，現時有近2萬個空缺。公務員事務局展開新一輪公務員招聘工作，由一般職系處長陳信禧帶領4個部門的代表，明(27日)起一連3天到訪3間內地大學進行巡迴招聘講座。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(26日)在社網頁指出，今次招聘招聘講座有2大特點，一是首次聯同多個專業部門到內地大學「搶人才」，二是首設模擬面試環節，讓身在內地的香港學生，能向現職公務員親身了解面試的過程和需要注意的事項。

實際上，該局在去年9月曾到廣東和福建的多間大學進行招聘講座，不少香港學生都表示興趣。今年10名來自一般職系處、民航處、土木工程拓展署、路政署及康樂及文化事務署等代表，明日起一連3天到訪深圳、廣州、廈門和泉州的多間大學進行巡迴招聘講座，

此行介紹逾10個公務員職系的最新招聘資訊，包括一般職系處的行政主任職系、文書及秘書職系；民航處的見習航空交通管制主任、土木工程拓展署的見習土木工程師、見習土力工程師、見習工程地質師；路政署的技術主任職系、監工職系；以及康文署的康樂事務經理職系、康樂助理員職系、救生員的公務員或合約職位。

為了及早填補空缺，政府自去年6月起，除了接受應屆大學畢業生投考外，亦擴展至大學3年級學生；另一項加強招聘力度的措施，是鼓勵有需要的部門及職系進行全年招聘。