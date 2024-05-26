大埔公路沙田段下月完成擴闊　6.2起來回方向增至各三線

大埔公路沙田段介乎沙田廣場至禾輋邨之間路段，下月完成擴闊至來回各3線。(土木工程拓展署模擬圖)

土木工程拓展署自2018年起，在大埔公路沙田段展開道路擴闊及加建隔音屏障工程，將介乎沙田廣場至禾輋邨對出一段大埔公路，由雙程雙線擴闊至雙程三線。該署日前向沙田區議會提交文件，指擴闊工程6月完成，將於下月其中兩個車流量較少的周日先後開放新增的北行車道和南行車道。據指初步計劃6月2日開放新北行車道，至於南行車道則會於6月23日開放。

經常於繁忙時間塞車的大埔公路沙田段，有望隨着擴闊道路而有所紓緩塞車情況。介乎沙田廣場近沙田鄉事會路至禾輋邨民和樓近火炭路之間長1.1公里的大埔公路，將於下月完成擴闊，來回各有3條行車線。相關工程造價約27億港元，曾預計2023年可完工，最終延至今年。政府估計，完工後可令馬料水至新城市廣場路段早上南行行車時間由現時20分鐘減半至約10分鐘。

另外，現時尚未完工的隔音屏障及隔音罩工程，署方預計今年內完成，晚間非繁忙時間會實施臨時交通管理措施，以繼續安裝。署方會於午夜至早上6時暫時封閉部分北行車線；南行車道則於晚上11時至早上6時封閉。