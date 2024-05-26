公屋戶申報資產暫僅收27%　首批富戶申報逾400人交回單位

為打擊富戶濫用公屋，房屋署上月起要求25萬10年以上的公屋戶申報入息及資產。署長羅淑佩透露今日(26日)指出，截止上周只收到27%、合共約6.8萬份申報。她指申報期將於本月結束，相信住戶會在最後階段申報。她更透露，在首批居住10年以下的富戶申報中，400多人自動交回公屋，另在收回的申報表內，揭發約380戶在港有其他物業，必須收回單位。

打擊濫用公屋，除收緊富戶政策，房屋署亦鼓勵物業管理公司及護衞公司參與舉報賞罰制。羅淑佩指由9月至今約收到1.2萬份舉報，當中有190宗個案在調查後成功收回單位，相比在富戶政策收到6萬份申報中，被揭發持有物業而無向房署申報的住戶，同樣為190宗，兩者成效對比，可見舉報成效更為顯著。而成功收回公屋後，提供舉報的物管或保安公司，在下次投標可獲加分。

被問及如何維持舉報文化公平公正時，她強調舉報門檻相當高，舉報人不但全為實名登記，而且須填寫一份詳細表格提供關鍵資料，同時房署有機會約見舉報人提供更多資料，以確保沒有濫用舉報。

聽眾張小組指其所住的屋邨外判管理公司服務質素參差，又舉例：「自己所住的樓層垃圾桶，返工時看到一袋袋垃圾堆放，但放工回家仍見垃圾存在。」她指邨內有不少老鼠、蟑螂到處走。

聽罷，羅淑佩直言情況確實不理想，她指外判公司有嚴謹的投標及評分制度，倘服務表現不理想的公司，會影響在新屋邨的投標中標機會，做法相當公開透明。至於老鼠、蟑螂等衞生問題，她指過去曾視察不少屋邨，發現有部分老鼠問題來自附近新地盤工程，以及有住戶非法餵飼白鴿情況。

她指有房署職員發現黑點掃之不盡，於是半夜進行潛伏，發現有住戶餵白鴿導致衞生問題，成功向對方作出檢控，她又提醒市民，立法會在上周三三讀通過修訂《野生動物保護條例》，把野鴿列作受法例規管理的動物之一，禁止市民餵飼，她說：「這個被我們捉到是要扣分的，扣7分，另外現在若要檢控，是要罰錢的，罰3000(港)元，都唔抵呀，餵一次鴿！」

羅淑佩指出，政府鼓勵舉報濫用公屋，截至上月，物管及護衞公司分別成功舉報28宗和8宗個案，令房屋署收回單位，相關公司能在下次投標時獲加分。