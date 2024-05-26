調查指30%人居劣質劏房　受訪者促先安置後取締

本港基層住屋難，港府去年施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，制訂標準取締劣質劏房。香港社區組織協會今日(26日)舉行記者會，表示該政策對現時約24萬劏房居民有直接影響，當中約90%受訪者贊成取締「劣質劏房」政策，但要求先有安置政策再取締劏房。

社協在今年1月至5月上旬期間向不適切居所住戶進行實體及網上問卷調查，共訪問了港九新界共497名不適切居所住戶，結果發現，劏房戶的擠迫情況已超過可以忍受的範圍，70%受訪者的人均居住面積低於5.5平方米。

社協副主任施麗珊表示，劏房租戶的收入較全港住戶少了近一倍，但租金佔入息比例卻多了近一倍。調查結果顯示，劏房居民大多為貧窮戶，而居民較多以「租金貴」作界定是否為「劣質劏房」的主要元素，繼而才是有否獨立廚廁，以及消防安全、結構安全、衞生及單位面積等，顯示貧窮劏房住戶處境「惡劣且無奈」。

社協又指，如果按照一般住屋標準，估計全港至少30%劏房是劣質劏房，情況嚴重，建議政府制訂取締劏房時間表，並設6個月整改期，向租戶提供安置或搬遷津貼。