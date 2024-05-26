順利邨半年捉83鼠　房署稱防治須各方合作

東網上周直擊揭公屋鼠蹤處處，其中觀塘順利邨垃圾房外平台堆放大型垃圾桶「引鼠出動」覓食。房委會今日(26日)表示，順利邨附近有其他屋苑及商場，亦有其他政府部門工作，屋邨管理與其他單位「環環緊扣」，防治蟲鼠需通力合作。該會又指過去半年，房屋署在順利邨已放置70次鼠餌、53個老鼠籠、2個酒精捕鼠器，共捕捉了83隻老鼠。

房委會在東網報道一周後在社交專頁稱，房屋署注重屋邨的環境衞生，日常清潔和監察時會重點清除邨內的衞生黑點、加強宣傳教育、執法和巡查力度、打擊違規餵飼雀鳥等。署方亦在邨內不同位置增放鼠藥、裝設新型鼠餌盒及捕鼠器，例如T型和方型鼠餌盒、酒精捕鼠器等。除了設立夜間巡查小隊，設置紅外線探測器進行密集式防治鼠患行動外，屋邨亦裝設內置移動感應器的便攜式網絡錄影監察系統偵測鼠蹤。

不過房委會指出，順利邨位處觀塘北，毗鄰順安邨和居屋順緻苑，邨內有領展商場、街市和停車場，周邊還有土木工程拓展署和路政署的工地。屋邨管理工作與各持份者環環緊扣，亦互相影響，因此必須各方通力合作，才能有效防治蟲鼠。房屋署在上周五(24日)聯同食環署、領展、土木工程拓展署及路政署承辦商聯合防治鼠患，重申屋邨的環境衞生最終有賴各持份者，以及住戶和商戶攜手合作才能維持。