少年毀墳疑博出位谷流量　極端行為背後原因莫輕視

殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒的墳墓在上周日(19日)遭大肆破壞，疑涉事的一名少年及其友人事後因刑事毀壞而被捕。相關的破壞墳墓片段在網上瘋傳，除了惹起公憤之餘，更令人關注「博出位」谷流量的行為。《東呼即應》邀請專家分析，自我形象較低落人士希望得到關注，因而通過網上行為或譁眾取寵的方式以獲認同感。專家指，每有暴力事件發生，社會大眾都會慣用「精神病」作為唯一成因，恐加深公眾對精神病的偏見和誤解，令患者更不願求助，拖慢康復進程。

目前涉嫌破壞黃家駒墳墓的15歲少年及另一名23歲男子，已因涉及刑事毀壞被捕及被檢控，初步調查顯示，懷疑有人為了在網上「博收視」、「谷流量」引人注意而犯案，案件押後至下月25日再訊。今次事件除了引起公憤，更令人關注有人「博出位」吸讚的現象。康和互助社聯會中心主任鄒長順表示，的確有人犯法後自稱精神病，可能或想藉此增加脫罪機會；但更值得關注的是，就是每有暴力事件發生，社會大眾均習慣用「精神病」作為唯一成因，或當成一個合理解釋，兩類事件都會加深公眾人士對精神病的偏見和誤解，令復原人士感到很大壓力及負面影響，甚至當他們有需要時，更會因怕被別人知道其身份而不敢求助。

鄒長順指，有數字和研究顯示，精神病患者比平常人出現暴力行為的機率低很多，社會應更理性批判每一宗事件背後的成因，而非單單用精神病作為唯一解釋；就算涉事人患精神病，也難以完全肯定是由精神病引起，可能是受到家庭狀況、不同經濟壓力、工作問題、愛情或人際關係等影響。

被捕少年過往也經常在社交平台上載出位影片，亦曾拍片聲稱患注意力缺乏過動異常症（ADHD，俗稱過度活躍症）及人格分裂等，惹來極大爭議。註冊輔導心理學家萬家輝表示，ADHD包括3種不同狀況，第一是不專注、第二是過動、第三是衝動型，有時會於患者身上一同出現、有時則會個別出現。

萬家輝指的確有個別患者，會因而可能作出騷擾他人的行為，但整體是因人而異，與該病本身無關，大部分精神病患者，亦不會因自身疾病而作出騷擾他人的行為。治療方面，他表示現時已有很多相關藥物，亦有很多心理治療方法，包括行為治療、認知行為治療等，均可以幫助患者。

對於催谷網上流量的現象，萬家輝表示心理學上有多種解釋，其中一個常見原因是自我形象，若一個人的自我形象比較低落，則很多時候都需要認可或關顧、關注，令自我形象好轉，會覺得比較放心、舒服；另一個是認同感，愈想有認同，就愈希望藉通過網上行為或譁眾取寵方式，得到別人認可。

根據醫管局資料，2023/24年度精神科門診共有51,372個預約新症，緊急新症平均輪候時間需要1星期，穩定新症最長更需要輪候81至99個星期，而這些數字，還未反映隱藏社區的精神病患者。在公立醫院醫護人手短缺下，醫管局精神科醫患比例更是嚴重失衡，平均1名醫生要面對761名患者，情況極不理想，診症時間難免被壓縮，不但病人難以深入交代其病徵及情緒困擾等，醫生想準確掌握病情亦有難度，更可能有走漏嚴重個案的危機。

港府口口聲聲對精神健康重視，但為患者提供的服務實在捉襟見肘，當局除了要加強對精神病患者的支援，亦應向照顧他們的家人給予關愛和支援，紓緩照顧者壓力；更要加強對公眾教育，加深市民對精神疾病的認識，消除歧視，以免令患者因負面標籤，而不敢求助及就醫。