社區客廳贈逾400部空氣淨化機予劏房戶　改善空氣質素

根據2021年人口普查數據，深水埗區約有4.4萬名劏房居民，區內平均每10人便有一人住在劏房，劏房空氣質素欠佳，是不少居民面對的困境。深水埗民政事務處4月起連同社區客廳，陸續捐贈最少400部袖珍空氣淨化機予劏房家庭。該空氣淨化機可過濾新型冠狀病毒、塵埃和致敏原，同時有效減少八成PM2.5濃度。

深水埗民政事務專員黃昕然表示，民政處利用在疫情期間收集的劏房戶數據，以及空間數據辦事處的深水埗建築物數據，估算每幢建築物的平均居住面積，義工之後走訪認為較擠迫的大廈，將空氣淨化機送給最有需要的居民。

今年4月起，當局再安排現時由九龍樂善堂營運的社區客廳和快將投入運作、由聖雅各福群會營運的社區客廳，向劏房家庭捐出最少400部最新改良的空氣淨化機，並邀請用戶參與數據收集，了解成效。該空氣淨化機由嶺南大學嶺大創業行動團隊研發，設計精簡，只有一個小風扇、兩片濾紙和可循環再造的塑膠外殼，不到10分鐘可完成組裝。

嶺大創業行動總監高永賢指，這款空氣淨化機成本約150港元，建議每半年更換一次濾紙，價錢約30港元，耗電量也低，不用特別保養。團隊將進一步研究採用可清洗重用的濾網，以及設計不同大小、不同風量的空氣淨化機，以應付不同需要。