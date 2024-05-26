被揭大街大巷亂置熱能探測攝錄機　食環署辯稱該處常有老鼠出沒

東網今日(26日)揭發食環署在大街大巷裝設熱能探測攝錄機監測鼠蹤，例如新蒲崗的雙喜街、五芳街和三祝街等，該處位置人流頗多，遭市民質疑老鼠多在後巷、無人暗黑之地出沒，擔心難反映實際情況。食環署解釋，監察地點涵蓋不同類型地點，包括後巷、路邊附近有花糟的地方和其他可能有老鼠出沒的地方，又指上述3街，今年（截至3月31日）共捕獲206隻活鼠和檢獲122隻死鼠，因此在該範圍設置多個監測地點。

食環署今日傍晚約6時在社交專頁「清潔龍阿德」表示，新的鼠隻活動調查會根據投訴數字、之前捕獲的老鼠數目、地區人士的意見等找出約300個潛在鼠患地點，再抽樣選取約100個監察地點設置熱能探測攝錄機，連續3天晚上7時至翌晨7時，以每2分鐘間隔攝取兩張熱成圖像，再運用人工智能技術(AI)協助分析圖像中鼠隻有否出現。

而調查每半年進行一次，而署方會參考之前的調查結果，調整未來的監察地點，亦正與康文署及房屋署商討，在明年擴展調查範圍至該兩個部門的場地，令調查更全面和具代表性。署方又指調查分階段進行，至今已完成5個分區的調查並已公布結果，其他分區的調查正在進行中，會陸續在今年第二季及第三季公布其他分區結果。

東網早前就市民質疑安裝攝錄機地點無法有效監察鼠患向食環署查詢，但當時食環署並無正面回應攝錄機能否成功監測老鼠及發現多少鼠蹤，只稱調查旨在掌握各區的鼠患情況及趨勢，採取針對性的防鼠治鼠措施。