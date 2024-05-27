6月戒煙月　提供免費中醫戒煙耳穴貼試用服務

吸煙有害健康，6月為「戒煙月」，衞生署控煙酒辦公室除繼續免費派發「一星期戒煙藥物試用裝」外，更聯同博愛醫院即日起至今年7月31日期間，為有意向戒煙人士提供不多於兩星期的免費中醫戒煙耳穴貼試用服務，藉透過刺激穴位，減少吸煙者煙癮及減輕退癮症狀。博愛中醫轄下48個診所包括流動醫療車，均可提供服務。

博愛醫院註冊中醫師鄧欣恩表示，吸煙者在戒煙時，身體或因未能即時適應尼古丁水平下降，致產生一些短暫性的生理不適，包括頭暈、頭痛、煩躁不安、失眠等，尤其首2至3星期徵狀最為明顯，而耳穴則可配合針灸刺激穴位，並對大腦產生刺激，分泌肽類物質代替尼古丁，從而減少煙癮及減輕退癮症狀。

中醫戒煙耳穴貼治療主要是透過利用「王不留行籽壓丸」，貼敷於戒煙者的8個耳穴表面，包括「交感」、「神門」、「氣管」等，當煙癮發作時，由戒煙者自行按壓穴位，直至煙癮消失為止，並每天紀錄按壓次數；甚或在無煙癮時亦可每1至2小時自行按壓耳穴一次，每次3分鐘。

鄧欣恩建議，戒煙人士每兩天需自行更換耳穴貼一次，並將耳穴貼輪流貼敷於左或右耳上，如戒煙人士沒有信心自行更換，亦可預約返回原本或其他中醫診所由醫師進行更換。惟她提醒，如正懷孕、有凝血機制障礙或正服用抗凝血藥物如華法林的人士，切勿使用耳穴貼。

衞生署控煙酒辦公室主任堯螢表示，去年共派出3,000多份「一星期戒煙藥物」試用裝，今年繼續向有意戒煙人士免費派發，有意吸煙者可下載「戒煙達人」應用程式，並親身前往貼有相關標貼的指定社區藥房、戒煙診所或地區康健中心免費領取。