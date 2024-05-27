東方日報A2：試行盡揭流弊　料煞停垃圾徵費

被稱「減廢火車頭」的垃圾徵費兩度延期至原定8月1日全面實施，但日前完結的「先行先試」計劃反應劣評如潮，民意怨聲載道，令全面實施的推行添變數，火車頭料再度未能駛出。據悉港府將再押後垃圾徵費，但不會定下具體實施日期，今日將正式公布徵費路向。有議員認為暫緩徵費實際可行，但指不應停止推動減廢，應繼續增加回收配套。環保團體則促請當局訂立具體減廢時間表，令社會各界逐步準備，勿令大眾停步對源頭減廢「無咗件事」，失去良機。

環保署上月起在14個地點推行垃圾徵費「先行先試」收集數據，計劃上周結束，相關報告引述居民指回收配套未完善、清潔工為「執手尾」而壓力沉重，管理公司及商戶擔心經濟不景下，若落實徵費會成擾民政策。消息指，政府不會如期在8月全港推行垃圾徵費，而現有的指定垃圾袋存貨，會考慮派發予公屋住戶及學生作為宣傳教育，並會有條件地向私人樓宇住戶派袋。立法會兩個事務委員會將於今午，召開聯席會議討論垃圾徵費未來路向。

有議員相信，港府掌握民情、民意，認為暫緩全面推行徵費實際可行，但指不應暫停或停止鼓勵市民減廢及循環回收的工作，反之要善用民間參與減廢的熱情，加強回收配套及公眾教育。議員劉國勳表示，港府可等待經濟好轉、社區回收配套設施到位之時，才推行徵費。

議員田北辰則認為，不應一再押後垃圾徵費，反之設一年寬限期，期間全港派袋，規定市民必須使用，寬限期間當局不予檢控，只提醒沒用指定袋包好垃圾的市民，就會獲發通知書。田續批評，港府宣傳策略出錯，令大眾誤以為徵費只會增加負擔，但不知若做好分類回收下，垃圾費可以很少。促港府以一年時間，做好宣傳教育。

對於消息指徵費將沒實際落實日期，綠領行動總幹事何漢威擔心，社會減廢的誘因會大減，令全社會過去所作的準備會前功盡廢。他指出，得悉不少物管擬增加屋苑的回收設施、更改廢物處理流程等，但最近已延遲落實相關措施。

何漢威指出，港府須訂立減廢時間表，包括徵費實施日及回收配套進展，並需提出「先行先試」所發現問題的解決方案，例如如何向清潔工等持份者解說。何漢威續指，港人適應力強、教育水平高，極具公民責任，過往控煙政策，以及上月實施的「走塑」法例，港人都逐步適應及改變習慣。他續指，垃圾徵費在短短數月，令社會聚焦討論減廢，如何妥善處理所產生的垃圾，情況前所未見，促港府勿失良機。他坦言，減廢重心在於全民參與，但現實上永遠沒人希望付出，因此推動垃圾徵費不存在「永遠沒有最佳時間」，只是本港廢物問題迫切，當局需拿出魄力，設法推動進步。

另外，早前多個屋苑已因應徵費加收管理費。物業服務公司協會主席潘建良指出，一旦垃圾徵費再度押後，業主立案法團需與物管商討如何處理加收的管理費用，一般而言退款會涉及較多行政費，因此費用可撥於管理費基金，以應付樓宇保養等用途，或留存至徵費正式落實時動用。

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