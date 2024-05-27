天然氣生產煤氣清新潔淨

中國海油廣東大鵬LNG接收站，自2006年起向中華煤氣供氣約80億立方米，足以滿足4000萬戶家庭一年的用氣量。

天然氣是一種清潔、環保及低排放物的燃料。按政府最新數據，在「淨零發電」方面，政府早於1997年停止興建燃煤發電機組，煤在香港整體發電燃料組合中所佔的比例，已經由2015年的約一半，減少至現時約四分一，而天然氣的比例則由2015年的約四分一，大幅增加至現時約一半，而該比例在2021年僅3成。目前本港兩家電力公司，以及煤氣公司，均有使用天然氣作燃料發電及作原料生產煤氣，此舉可減少燃燒燃料時產生的廢氣，令環境更清新潔淨。

本港的天然氣供應，主要由中國海洋石油集團有限公司(中國海油)及中國石油國際事業(香港)有限公司(中國石油)兩家公司供應，當中中國海油佔總供應量達7成。天然氣主要由兩個位於内地的氣源，運送至龍鼓灘及青山發電廠供發電之用。當中，中國海油的天然氣供應，主要來自中國南海附近的海南島周邊海上氣田，透過一條近 780 公里長的海底管道輸入。而中國石油的天然氣，則由西氣東輸二線，經由深圳大鏟島輸往兩間發電廠。

另外，中國海油負責營運的深圳大鵬灣液化天然氣接收站，透過 93 公里長的海底管道，供應天然氣予南丫島發電廠作發電之用。該液化天然氣接收站，也透過 34 公里長的雙線海底管道，供氣予中華煤氣公司於大埔的廠房，作生產煤氣之用。

兩間電力公司亦可以直接從國際巿場採購液化天然氣，運往位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，再透過兩條分別長45公里和18公里的海底管道，將天然氣輸送至兩間發電廠作為發電之用。