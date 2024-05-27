議員指垃圾徵費無限期暫緩較適合　物管界稱不應放棄先行先試

垃圾徵費兩度延期至原定8月1日全面實施，但日前完結的「先行先試」計劃劣評如潮，怨聲載道，令全面實施的推行添變數，消息指，政府不會如期8月1日推行，亦不會訂出具體日子，政府今日(27日)將會在立法會交代。立法會議員劉國勳今日在電台節目表示，目前經濟未明朗，如期推行垃圾徵費將會加重商戶及住戶經濟負擔，回收配套亦未能配合，將引起混亂，因此他支持暫緩推行。

劉續稱，較適合做法是無限期暫緩計劃，不要「夾硬」定出推行日子，因為經濟何時恢復未知，回收配套何時做到較大覆蓋範圍亦未知。暫緩法例不代表回收減廢的工作停止，可繼續加大宣傳及教育，並加大回收配套等。

香港物業管理協會前會長陳志球在同一個電台節目中表示，業界歡迎垃圾收費不如期8月推行，認為政府有考慮到措施影響全港市民，但認為局已經推行先行先試，不應放棄推行。至於如果垃圾徵費不如期推行，增加的管理費如何處理，他表示管理費開支涉及很多因素，垃圾收費只是其中之一。已經有業主立案法團與物管公司商討處理方法，有住戶或覺得要退回，亦有住戶或要求明年不要再加管理費，都可以考慮，可透過協商處理。