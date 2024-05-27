全國最大海油天然氣生產商

中國海油是中國最大的海上原油及天然氣生產商，截至去年底，中國約85.7%的淨證實儲量和約86.2%的淨產量來自中國海油的自營油氣田。同時，公司也是全球最大的獨立油氣勘探及生產企業之一，主要業務為勘探、開發、生產及銷售原油和天然氣。去年全球經濟下行壓力加大，國際原油均價顯著回落，中國海油堅持價值導向及精準施策，保持油氣勘探良好勢頭，全年共獲得9個新發現，淨證實儲量創曆史最好成績，儲量壽命連續7年保持在10年以上。

在中國，公司落實多個億噸級大油田，探獲首個深煤層千億方大氣田。截至去年底，南海西部的儲量和產量分别達到861.9百萬桶油當量和221,573桶油當量／天，分別佔公司儲量和產量的約12.7%和約11.9%。公司持續加強天然氣勘探部署，為南海、渤海和陸上三個萬億大氣區建設奠定扎實的資源基礎。

在海外，公司在全球多個國家均有油田，包括英國、印尼、澳洲及美國等，而公司在南美國家圭亞那(Co-operative Republic of Guyana)的項目，再獲億噸級油田，截至去年底，南美洲的儲量和產量分別達到1,155.9百萬桶油當量和203,632桶油當量／天，分別佔公司儲量和產量的約17.0%和約11.0%。

公司積極推進重大工程，全年實現油氣淨產量678百萬桶油當量，連續5年創歷史新高，渤海油田保持中國第一大原油生產基地地位。公司亦扎實推進科技創新，數智化轉型進展順利。首套500米級深水國產化水下生產系統穩定產氣超億方，「深海一號」成為世界首個具備遠程遙控生產能力的超大型深水平台，流花油田首次實現颱風自控模式遠程操控生產。