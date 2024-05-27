傳垃圾徵費再押後　不訂具體實行日期　環團轟不負責任

據悉，港府將再押後垃圾徵費，但不會定下具體實施日期，明日(27日)將正式公布徵費路向。

綠惜地球總幹事劉祉鋒今早(27日)在電台節目表示，垃圾徵費法案，經20年醞釀諮詢及推動，現時的處理很兒戲。早前未有積極準備推行計劃，若當局不公布具體實施日期，做法不負責任，反映當局無決心推動減廢。劉祉鋒表示，本港3個堆填區未來數年就會飽和，需要全民源頭減廢應對。「先行先試」，部分試點垃圾量減少一至兩成，已是很好的嘗試。他認為政府部門也應該參與有關計劃，帶頭推動社會減廢。

綠色和平項目主任譚穎琳則認為，政府部門未有率先實行垃圾徵費，是不負責任的做法，代表當局沒有決心推行。有關政策無限延期無助解決香港的垃圾問題，亦放棄解決過去20年垃圾管理漏洞的契機，以及市民及不同團體的努力。

譚穎琳指出，過去半年，政府、企業和市民視8月1日為垃圾徵費「死線」，本港的廚餘回收率增加逾一倍，企業及市民亦有相應減費行動。她又認為，政府8月1日後應以身作則，繼續實行垃圾徵費，並訂立相關KPI(績效指標)，如減少一成垃圾量，並推廣生產者責任制，推進清潔工權益等，半年後向立法會匯報結果。