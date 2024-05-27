利誘外傭開戶口洗清千萬元黑錢　20人被捕包括8名骨幹

東九龍區執法部門指本地騙案數字持續上升，連帶涉及傀儡戶口洗黑錢案件的數目都有上升趨勢。洗黑錢與詐騙息息相關，犯罪集團以金錢利誘市民借出銀行戶口，甚至利用市民賣出個人資料，以便犯罪集團開立銀行戶口。騙款一旦存入傀儡戶口，在不同戶口之間轉換，企圖漂白犯罪得益。傀儡戶口持有人，除本地人外，還有非華裔人士及外籍家庭傭工。

今年2月人員經情報分析及調查，展開代號「凌煙」的反洗黑錢行動，發現一個本地洗黑錢集團以逾千元招募外傭，相約於公園、快餐店以至酒店房間，利用手機應用程式開立傀儡銀行戶口。而集團會掌握戶口密碼，全權操控戶口。集團利用戶口接收案件的犯罪得益。該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間，招攬外傭開立最少17個銀行戶口，清洗逾1000萬港元的犯罪得益，共涉及最少39宗詐騙案，其中包括13宗網購騙案、10宗墊支款項案、8宗網上情緣騙案等，騙款金額達540萬港元。

據了解，集團為逃避執法人員追查，會利用不同的快餐店、酒店房間與外傭見面。與此同時，不同騙案的受害人，將款項存入涉案戶口。

人員於上周六（25日）展開拘捕行動，在全港多處以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕20人(29至63歲)，包括6名本地男子及14名印尼籍女子。當中6男2女為骨幹成員，12女為傀儡戶口持有人。所有被捕人士現正被扣留調查。被捕人士報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工、無業。部分被捕人士有黑幫背景，相信犯罪集團由黑幫操控。行動中，人員檢獲銀行卡、電話、電話卡、記事冊等。