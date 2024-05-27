調查指64%受訪者倡延遲推垃圾徵費　71%人指垃圾袋太貴

原定8月實施的垃圾徵費計劃存在變數，有環保團體就徵費計劃進行民意調查，結果顯示近9成市民支持回收減廢，不過卻有近8成受訪者認為本港回收設施不足，故逾6成人認為要遲些才推行垃圾徵費計劃，而7成人則贊成先免費試用垃圾袋。環團認為當局在增加回收基建期間，暫緩垃圾徵費，並增加教育宣傳和試用垃圾袋。

環保協進會在5月23日至26日期間，就垃圾徵費計劃進行調查，收集逾500名市民意見，結果顯示絕大部分市民(86%)了解垃圾滿溢堆填區危機，支持回收減癈。4成受訪者認為，大家可以把香港回收率從目前的三成，提升至4至5成，而有38%人認為回收率可進一步提至6至7成，認為可達8成的則有7%。

就垃圾徵費事宜，64%人認為遲些才推行，認為要立即推行的只有11%， 認為應該更早推行的就有13%。有多達71%人認為指定袋價格太貴，只有27% 認為適中。市民傾向延遲推行的原因是普遍認為回收設施不足(79%)，也有64%人會擔心出現亂丟垃圾情況，同樣有64%人認為會增加支出。72%人贊成先免費試用垃圾袋，不贊成的只有14%。

在回收方面，53%人贊成 以回收率和垃圾袋費用掛鈎，反對的就有21%。受訪市民中，有參與回收的比例達7成，當中有一半人有減廢，有34%人可能在徵費前預先清理垃圾。至於垃圾徵費能否增加回收，3成人認為可以，但有47%人認為沒有影響。

環保協進會同意，調查結果也指出，支持在增加回收基建期間，暫緩垃圾徵費，並增加教育宣傳和試用垃圾袋，亦盼政府適時檢討整體回收率，從而作出調整垃圾處理策略。