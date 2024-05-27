黎智英形容國安法下香港「完蛋」　唯一希望是外國發聲

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（27日）在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，訪談對象包括「末代港督」彭定康。黎智英形容國安法下香港已經完蛋，唯一希望是外國發聲支持香港。

審訊踏入第84日，控方繼續播放黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來指證黎智英。2020年11月13日，節目邀請了「末代港督」彭定康做嘉賓，壹傳媒前非執董Mark Clifford亦有參與。彭定康指，不能相信中國政府，香港代表著開放社會，這正是中國政府所懼怕，因會對他們的存在產生威脅。

黎智英則說，中國政府視香港為異己，如同穆斯林在新疆。國安法下，香港人已很難組織遊行示威，立法會內亦無人抗爭，他擔心世界會忘記香港。黎又認為，當局會摧毀司法制度，繼而摧毀媒體，形容香港已經完蛋，唯一希望是外國發聲表態支持香港。不過，黎智英始終相信，勝利最終會屬於他們一方。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022