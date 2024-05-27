政府擬發展南大嶼生態康樂走廊　增親水設施登山吊車

為使旅遊業有多元發展，更有議員近日要求政府善用離島的特色。政府建議發展「南大嶼生態康樂走廊」，把長沙、水口、石壁和貝澳打造旅遊度假好去處，例如在沙灘增設親水設施、登山吊車及露天博物館等，既加強訪客保育意識，同時可促進地區經濟。

「南大嶼生態康樂走廊」的發展計劃，包括擬把長沙打造成康樂樞紐，下長沙可建立具地標性的訪客中心，提供餐飲、零售、觀景設施，亦提供室內及戶外場地舉辦全年不同活動，例如市集；並在上長沙沙灘增設多元化親水設施，包括水上活動及康樂中心、休閒及歷奇水上活動區、休閒碼頭、沙灘營地等；上長沙山林就可增設繩索歷奇等設施、登山吊椅及優質度假住宿等。

當局計劃善用石壁的水塘和海景，增添休閒寧靜、文化歷史及拍攝愛好者的設施，以「露天博物館」為概念，在水塘旁提供文物徑。水口方面，則建議善用豐富的天然資源，增設推動保育工作的教育中心，介紹具保育價值的沙坪和馬蹄蟹等，以及傳統鄉村文化。

此外，又計劃在貝澳灣西面提供行人步道，讓訪客觀看樹林生態，欣賞貝澳灣和芝麻灣美景，並在山坡發展以自然生態為主題的優質營地，以體驗式教育學習自然生態。

當局前年進行的基線調查發現，假日平均每日有約2,700人到訪長沙、水口、石壁和貝澳，估計各設施落成後，假日旅客數目每天增加約4,000至6,000人；當局計劃加強陸上和水上交通連接，並探討控制訪客數量的措施，例如透過網上預約或提供實時交通和人流等，讓訪客有更好的旅遊體驗，確保生態環境不受破壞。

至於所需的開支面，當局指經過初步接觸，有私人機構或投資者已表示有興趣參與部分項目，認為可引入市場創意和資源，而且可減少政府開支的負擔。