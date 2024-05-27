政府修訂職業介紹所守則打擊跳工　有協會斥迫使外傭容忍剝削

政府在本月初修訂規管職業介紹所的《實務守則》，以打擊外俗稱「跳工」的行為。有議員關注介紹所誇大外傭工作能力，政府指若刻意虛報將有懲處。有外傭協會不滿政府修訂守則，指守則迫使外傭容忍剝削。

修訂規管職業介紹所的《實務守則》，即濫用提早終止合約轉換僱主，又要求提升介紹所收費透明度，合約亦須列明，如外傭在合約到期前終止合約，介紹所會否提供退款或另選外傭的安排。

立法會人力事務委員會今日(27日)討論修訂相關守則，議員李鎮強建議僱主聘用外傭時，分期支付中介費，避免外傭「跳工」造成損失。勞工處助理處長黎細明指以往市民與介紹所的期望有落差，修訂守則要求介紹所列明收費明細，能保障僱主；至於是否允許分期支付中介費則需交由市場決定。

另一議員梁毓偉關注有介紹所誇大外傭工作能力，聲稱外傭會煮飯，但實際只會煮公仔麵。黎細明指守則明確規定，介紹所必須提供外傭的真實資料，包括工作能力，並有責任與外傭及境外介紹所核對，如果刻意虛報將會有懲處，但由於私隱問題，不能向僱主提供外傭的身份證件及護照號碼，若僱主有需要，介紹所可提供外傭前任僱主的聯絡資料，了解外傭的工作情況。

對於修訂守則，香港亞洲家務工工會聯會表示不滿，指守則阻嚇他們終止合約的權力，迫使他們容忍剝削，貶低他們的人格，指勞工處應調查工人終止合約的原因，保障外傭的權益。