特殊學校融入芬蘭教育理念　設計特色教室　提升智障生學習興趣

智障學生由於認知能力受限，專注力較弱等原因，需要特殊的教學環境及方式才能令其能夠有效學習。禮賢會恩慈學校表示，已獲優質教育基金資助150萬港元，參考芬蘭教室設計理念，推展「創設廿一世紀智障學生的未來教室」計劃，從多方面優化特殊學校教室的空間規劃及學習配置，創建靈活配合智障學生學習多樣性的教室。

禮賢會恩慈學校校長謝慶生表示，近年主張愉快學習的芬蘭，其優質的教育方式可以借鑑，值得學校探討是否將芬蘭教育的理念融入特殊教育學習環境的規劃工作中。計劃中，各班具有特色的學習主題，教室以暖色調為主，令環境舒適及充滿活力。同時，為培養學生的自主學習能力，還提供有不同的教材配置，以供學生選擇自己感興趣的內容學習。

計劃統籌教師禮賢會恩慈學校主任李岳駿表示，學校為基礎學習階段(小一至中三)訂立有不同的核心學習元素，並作為設計各班教室的基礎，讓智障學生有系統地發展各項基本能力。初小教室的核心學習元素為「探索」、高小是「協作與溝通」、初中則是「創意」。不同的課程安排能為智障生帶來豐富多彩的學習經歷及創設自主學習的環境。

此外，為照顧同時患有智障和專注力不足及過度活躍症的學生，學校還推動了「一班一彈性座椅」計劃。經專業評估後，可安排有需要的學生於課堂上使用彈性座椅，以加強於課堂上的專注及達致平衡的覺醒狀態。同時，學校亦推展了2項創新科技的教學計劃。「恩慈地板樂」與「AR圖書先導計劃」，可讓學生通過有趣的方式接受知識及提升對學習的興趣。