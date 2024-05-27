靠經濟增長令最低工資調升　議員指門檻太高　斥政府應酬勞工界

最低工資一年一檢，將於2026年5月1日生效。立法會一個委員會今日(27日)討論有關安排。有議員認為機制每5至10年才檢討並不理想，另有議員指要靠經濟增長令最低工資增長的可能性不大，認為有關方程式只是「應酬」勞工界。

立法會人力事務委員會討論優化法定最低工資檢討機制，議員林振昇指方程式中代表「經濟增長」的本地生產總值因素，門檻太高，要靠經濟增長令最低工資增長的可能性不大，因此認為有關方程式只是「應酬」勞工界。

另一議員黃國亦指今次做法只是由過往「極之不理想」，進步至「不理想」水平，有關機制每5至10年才檢討一次也是太闊。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，有關方程式並非政府提出，而是由勞資雙方組成的最低工資委員會，經過討論及平衡各方面看法後提出。針對每5至10年檢討一次並不理想的批評，他指是希望留有空間和彈性，因為今次是首次使用方程式計算最低工資，需時試一試，若時間太短，會欠缺穩定性。

政府接納早前接納最低工資委員會優化法定最低工資的檢討建議，2026年5月1日生效，新機制包括檢討法定最低工資水平的時間由「兩年一檢」加密至「一年一檢」；引入「可加不減」方程式計算最低工資，以及在實施上述新檢討機制5年至10年後作出檢討。