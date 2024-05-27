垃圾徵費罵聲中暫緩　港府宣布8.1不推行

剛完結先行先試計劃的「減廢火車頭」垃圾徵費，在爭議聲中再度延遲實行。港府今日(27日)宣布，接納環境局建議暫緩垃圾徵費，相關措施將不會在今年8月1日推行，並將於稍後刊憲。當局在未來會增加回收配套，研究改善徵費計劃，並監察與評估社會減廢及改變回收習慣的情況，形容改變700萬人習慣「不急於一時」，並將於明年年中再向立法會交代。

有不少公眾關注指定膠袋收費高，既加重家庭負擔及變相懲罰，用多個膠袋又不環保，加上家居窄難儲廢物作分類回收，同時回收配套不足，徵費操繁複，更加重清潔工負擔，令管理費成本升高，有機會令人亂扔垃圾，推高經營成本。立法會兩個事務委員會今午召開聯席會議討論垃圾徵費的未來路向。政府表示，經過8周先行先試計劃，當局已獲得調判所需資料及數據，對於如期推行垃圾徵費，支持的市民不多，有80%人認為需押後或分段實施，甚至擱置計劃。

至於先行先試結果顯示，大部分住宅樓宇參與者並未善用指定袋，後期情況更明顯，垃圾棄置量及回收量以及習慣未有大改變，分揀垃圾大增清潔工的工作量。因此環境及生態局建議暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示，先行先試結果反映本港沒條件實施垃圾徵費，改變習慣涉多方面工作，需按部就班，未來會加速擴大回收網絡，包括全港屋邨及大型屋苑額外加裝智能廚餘回收桶等設施，目標未來一年增加一倍；亦會設100個廚餘回收街站；在100個垃圾站設收集點。綠在地區區亦會延長營業時間，並增加收集點數目，由200個至800個，並在大壐垃圾站設綠在區區。謝強調重視減廢回收的初心不變。