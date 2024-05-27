3警涉與少女性交　被告疑接觸事主　加控妨礙司法公正6.13答辯

3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月，另外兩人則表示擬不認罪，並已排期開審。不過兩名被告於候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬港元，換取她不出庭作證，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。該妨礙司法公正案今（27日）於沙田裁判法院提訊。控方申請轉介案件至區域法院審理，被告暫毋須答辯。裁判官把案件排期於6月13日在區域法院作答辯，兩名被告須還押。

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。就本案的控罪指，兩人在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給X港幣10萬港元，以換取X不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。

就兩人原涉及的非法性交案，吳星熠被控於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向15歲的X作出嚴重猥褻行為。他另被控於2021年12月25日，在香港與X非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片；姚燕武則被控於2021年9月30日，煽惑女童X，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向X做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。該案同樣將於6月13日在區域法院提訊。

案件編號：STCC 1619/2024