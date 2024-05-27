端午節將至　食安抽驗46個糉子樣本全部通過檢測

端午節將至，食物環境衞生署食物安全中心今日(27日)公布，最近完成一項有關糉子的時令食品調查，從不同零售商及食物業處所抽取46個樣本進行測試，全部樣本均通過檢測。當局指，會繼續對糉子進行第二期檢測，並適時公布結果，以確保食物安全。

食物安全中心表示，對樣本進行了染色料、防腐劑、金屬雜質及除害劑殘餘的化學檢測，以及沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌及蠟樣芽孢桿菌的微生物檢測。中心提醒業界，應向可靠供應商購買食材，妥善保存紀錄，以便有需要時追查食物來源；食物製造商亦須按優良製造規範的條件來配製食品，使用食物添加劑時須符合法例要求。

中心指，糉子一般能量、脂肪及鈉含量偏高，市民應避免過量進食，可參考預先包裝食物上的營養標籤，比較產品營養成分，作出較健康選擇。中心亦提醒市民，應向可靠店舖購買糉子，挑選包裝完好妥當的糉子，以及留意食用日期，購買後應存於攝氏4度或以下，或按照包裝指示適當存放，進食前應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上，並盡快食用，避免長時間存放；若自製糉子，應向可靠供應商購買糉葉，避免挑選顏色異常青綠或帶有化學劑氣味的糉葉，過程中要分開處理生熟食材，亦要徹底清潔雙手和用具。