調查指逾7成受訪者感支援不足　團體促設「隔代免稅額」

隨着人口老化日漸嚴重，香港對照顧者的需求會愈來愈多。香港婦聯今日（27日）發布《關注長者照顧者的需要》問卷調查報告，報告中提到，預計香港有過百萬照顧者，並且過7成的照顧者認為香港對照顧者的支援不足；同時，僅有不到1成的人認為政府對長者居家安老的支援是足夠的。而且，很多照顧者並不清楚政府對於長者所提供的一些社區服務。另外，對於如何支援長者照顧者，超9成照顧者同意政府若提供津貼能緩解其壓力。

香港婦聯表示，此次關注長者照顧者的需要報告共收集774份有效問卷，當中有71%的受訪者認為政府對長者居家安老的支援不足夠。對照顧者來講，74%的受訪者則認為政府對照顧者的支援同樣不足夠。兩項問題的受訪者中，認為足夠者分別為8%和5%。政府現時有為居於社區的60嵗或以上經評估合適的長者提供「家居為本」照顧服務，但是有75%的受訪者不清楚或不知道此項照顧服務，且89%的受訪者則未有使用過該服務。

對於紓緩照顧者壓力，香港婦聯表示，91%的照顧者認為政府可向全職長者照顧者提供每月津貼能有效減輕壓力。或者是有89%的受訪者同意政府能提供服務或津貼讓全職照顧者能休假，也能減輕照顧者的壓力。婦聯還指出，當被問及那種支援隊照顧者最有幫助時，19%的人認為為長者提供日間暫託管服務；其次是18%為長者提供家居照顧服務；為全職長者照顧者提供照顧培訓、為全職長者照顧者提供額外津貼及為長者提供津貼家訪和護送服務則各佔16%，15%受訪者則認為是為全職長者照顧者提供情緒支援服務。

香港婦聯表示，由於人口老化問題持續，預料日後一個家庭需要照顧的長者人數會只增無減，因此建議政府設立「隔代免稅額」，即除了現時的照顧者供養父母、祖父母及外祖父可以獲減稅之外，其所獲的稅務優惠可以轉移到較年輕、日後將擔任照顧者的家庭成員身上，鼓勵年輕人肩負護老使命。同時，政府應投放資源予社區組織，增設照顧者培訓課程，讓家中全職照顧者或希望投身保母行業的人可以學習專業技能，不僅可以令長者得到專業照顧，還能鼓勵更多人投身該行業。