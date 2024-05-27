受「山竹」破壞真菌侵蝕剩4.5米　炮台里大葉榕古樹周六告別

中環炮台里一棵高約13米的大葉榕古樹名木，受超級颱風「山竹」吹襲破壞，更因真菌長期侵蝕而折損無法復原，其結構及健康狀況欠佳。康樂及文化事務署今日(5月27日)宣布，將於本周六(6月1日)移除該樹木，並會安排在原址補種一棵中國無憂花。

有關樹木是一棵大葉榕(黃葛樹)，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD CW/142，登記日期為2004年9月8日，特點為大樹及具文化、歷史或重要紀念價值，上次檢查日期為今年4月15日。該古樹在2018年超級颱風「山竹」吹襲期間，樹冠受到嚴重破壞，而過去6年，康文署一直為該棵樹進行定期的詳細檢查和護養，包括施放堆肥以改善生長環境、施用殺菌劑以控制真菌擴散，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險等。

然而，該樹的健康狀況持續轉差，樹根及樹幹長期受到真菌問題困擾，大部分主要枝條損毀或折斷，因此現時只剩下一根樹幹，只有約4.5米高，無法復原。康文署經樹木管理辦事處安排諮詢城市林務諮詢小組，以及就有關移除該樹的建議諮詢中西區區議會並獲得接納，現計劃在本周六移除該樹。