怡景園及周圍屋苑昨停水至今　水務署指工程受天雨及封路影響

市民陳生反映，昨日(26日)下午荃灣怡景園突然停止食水供應，疑似爆食水喉。陳生表示自己有曾聯絡水務署，職員表示會在當晚12時進行維修，但今日(27日)早仍未有修復完成，其對水務署維修進度表示不滿。水務署於今午4時30分左右回覆東網查詢表示，涉事區域尚未恢復供水，但有安排數個臨時水箱供居民用水。

據查詢，怡景園、海霸村南台、綠楊坊、綠楊新邨(A至E座)，在昨午4時就已宣布停止食水供應，綠楊新邨(F至S座)則有水弱的情況。據水務署表示，直到目前，搶修工程仍在進行中，尚未有恢復供水。水務署還表示，有安排7個臨時供水箱供受影響居民取水使用，預計今晚十點恢復供水。水務署還表示，目前為止收到查詢、投訴共5單，有在跟進。對於為何工程進度未達居民預期，水務署表示，今早受到天雨影響，工程進度受阻，而且向有關部門申請封路亦需時間。

當區居民陳先生表示，昨日水務署表示會在凌晨零時左右完成工程，其後又延遲到今早10點完成。陳先生指，該區經常出現爆鹹、淡水管的情況，對於停水居民已經有經驗應對，但今次事發突然且未知何時才能恢復供水，導致很多居民早上無水洗漱等，需要去樓下水箱排隊取水，導致返工、返學受到影響。